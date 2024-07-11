Опонент Орбана прибув до Києва (фото)

Угорський опозиціонер відвідав меморіал загиблих українських військових.
До Києва 11 липня прибув екссоюзник, а нині опонент прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр.
Про це сам опозиціонер повідомив у Мережі.
Мадяр опублікував своє фото біля меморіалу загиблих українських військових. Він також зауважив, що в цей момент до повітряного простору України прямують російські літаки.
"У Києві біля стіни меморіалу десяткам тисяч українських жертв війни. З міркувань безпеки наш перший вихід наживо відбудеться близько 11:00 за угорським часом. Наразі російські літаки прямують до українського повітряного простору, у разі повітряної тривоги наш вихід може затриматися", – йдеться в повідомленні лідера угорської опозиції.
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Нагадаємо, напередодні Мадяр анонсував, що відвідає Київ у зв’язку з російською атакою по дитячій лікарні "Охматдит". Він також повідомив про допомогу лікарням з медичним обладнанням.
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