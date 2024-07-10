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Кулеба зустрівся зі Сіярто: про що говорили очільники МЗС

Кулеба зустрівся зі Сіярто: про що говорили очільники МЗС

Кулеба зустрівся з очільником МЗС Угорщини Сіярто

Кулеба наголосив, що поступливість Путіну не дає результату.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто про підготовку до другого Саміту миру та розвиток двосторонніх відносин.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Зустрівся з моїм угорським колегою Петером Сіярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", – сказав він.

Він наголосив, нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату. Російський диктатор продовжує прагнути війни, і потрібно разом змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

"В продовження домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, сторони обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - додав Кулеба.

Дмитро Кулеба про нову книгу, Глобальний саміт миру та надання Україні систем ППО

Дмитро Кулеба про нову книгу, Глобальний саміт миру та надання Україні систем ППО

Раніше Кулеба назвав два рішення, які можуть змінити перебіг війни.

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