Кулеба зустрівся зі Сіярто: про що говорили очільники МЗС

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто про підготовку до другого Саміту миру та розвиток двосторонніх відносин.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Зустрівся з моїм угорським колегою Петером Сіярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", – сказав він.

Він наголосив, нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість Путіну не дає результату. Російський диктатор продовжує прагнути війни, і потрібно разом змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

"В продовження домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, сторони обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - додав Кулеба.

Дмитро Кулеба про нову книгу, Глобальний саміт миру та надання Україні систем ППО

Раніше Кулеба назвав два рішення, які можуть змінити перебіг війни.

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