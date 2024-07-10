ППО для України: експерт озвучив, що може стати "поворотом" у війні

Якщо ми отримаємо дозвіл збивати російські літаки, які наближаються до наших кордонів - це дійсно буде поворот.

Україна повинна отриманими від партнерів комплексами ППО не тільки захищатися, а й атакувати ворожу авіацію.

Таку думку висловив військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".

"Дякуємо за обіцяні комплекси ППО, але обіцянки не завжди збігаються з виконанням. Мають бути внутрішні рішення, існують бюрократичні процеси, як зняти це з озброєння, як передати, є питання навчання наших військовослужбовців. Вважаю, що все це займе мінімум півтора-два місяці, якщо все буде працювати у прискореному режимі", - припустив Ступак.

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Він додав, попри те, що зброя надається нам для оборони, нам треба не просто захищатися, а й атакувати ворога.

"Якщо ми отримаємо дозвіл збивати російські літаки, які наближаються до наших кордонів, - це дійсно буде поворот. І це дозволить суттєво ускладнити життя російської авіації, зменшити тривалість життя російських пілотів. Тобто це серйозно допоможе, але тільки в комплексі - оборона плюс атаки у відповідь", - наголосив Ступак.

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Додамо, президент України Володими Зеленський заявив, що нові системи ППО Patriot, які партнери передадуть Україні, допоможуть, але цих систем недостатньо.

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