Експерт пояснив, чому Україна перестала бити по Москві

Україна завдавала ударів по Моксві минулого року дронами для підняття українського морального духу та деморалізації окупантів.

Про це заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, Москва на сьогоднішній день дуже добре прикрита системами протиповітряної оборони. Відповідно, аби їх проходити, треба застосовувати більше засобів.

"Тільки для того, щоб відвернути увагу ППО, треба нам значну кількість дронів застосувати. І тому тут виникає закономірне запитання – чи не доцільніше нам їх скеровувати на склади у Воронежській області, завод під Тамбовом чи завод ВПК на іншій місцевості", – пояснив експерт.

Він також додав, що подібні удари мають вищу результативність і Україна таким чином може зберегти більшу кількість дронів для подальших атак.

Атака безпілотниками по Бєлгороду: відео моменту удару і наслідків

Нагадаємо, очільник російської ФСБ Олександр Бортніков посилив шаблонну версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсій на території РФ.

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