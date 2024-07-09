Світоліна – Рибакіна: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Wimbledon-2024

У середу, 10 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) зіграє матч 1/4 фіналу Wimbledon 2024 року.

Суперницею 29-річної уродженки Одеси стане четверта ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану. Зустріч розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом.

В 1/8 фіналу Світоліна впевнено обіграла китаянку Ван Сіньюй (6:2, 6:1), а Рибакіна на відмові суперниці пройшла "нейтральну" росіянку Анну Калінську (6:3, 3:0).

Раніше суперниці грали між собою чотири рази, рахунок в очних зустрічах – 2:2. Еліна вигравала 2020 року у фіналі турніру у Страсбурзі та 2021 року в матчі за "бронзу" на Олімпіаді-2020 в Токіо. Рибакіна перемагала українку 2021 року в 1/8 фіналу змагань в Істборні та в 1/8 фіналу Roland Garros-2024.

Додамо, що Рибакіна народилася в Москві. До червня 2018 року вона представляла на турнірах Росію, після чого змінила спортивне громадянство на казахстанське.

Де дивитися матч Світоліна – Рибакіна

В Україні чвертьфінальний матч Вімблдону між Світоліною та Рибакіною у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Світоліна – Рибакіна

За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, фавориткою прийдешнього протистояння є Рибакіна. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,39. На тріумф Світоліної приймаються ставки з коефіцієнтом 3,15.

На виграш Еліни 2:0 за сетами пропонують поставити з коефіцієнтом 5,60, на успіх української тенісистки з рахунком 2:1 – 5,70. Перемога Рибакіної за два сети – 2,06, рахунок 2:1 на користь представниці Казахстану – 3,45.

Зазначимо, що Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках. Еліна ще жодного разу не виходила до фіналу на мейджорах.

Рибакіна є переможницею Wimbledon 2022 року та фіналісткою Australian Open-2023.

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