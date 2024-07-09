Визначилися всі чвертьфіналісти Wimbledon-2024 у чоловіків та жінок

За підсумками матчів 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року стали відомі всі чвертьфіналісти турніру чоловічої та жіночої сітки.

Україна також буде представлена в 1/4 фіналу трав'яного мейджора. Еліна Світоліна у четвертому раунді впевнено обіграла китаянку Ван Сіньюй та вийшла до чвертьфіналу, де позмагається з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2024 (жінки)

Лулу Сан (Нова Зеландія) – Донна Векич (Хорватія)

Жасмін Паоліні (Італія) – Емма Наварро (США)

Олена Остапенко (Латвія) – Барбора Крейчикова (Чехія)

Олена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна)

Зазначимо, що Еліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.

Якщо Світоліна переможе у чвертьфіналі, то в півфіналі зустрінеться із тріумфаторкою поєдинку Остапенко – Крейчикова.

Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2024 (чоловіки)

Яннік Сіннер (Італія) – Данило Медведєв (нейтральний статус)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Томмі Пол (США)

Алекс де Мінаур (Австралія) – Новак Джокович (Сербія)

Лоренцо Музетті (Італія) – Тейлор Фріц (США)

Чвертьфінальні матчі Wimbledon-2024 у жінок та чоловіків відбудуться 9-10 липня.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку РФ продовжує вести України, російські та білоруські тенісистки допущені до Вімблдонського турніру лише в нейтральному статусі.

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