Росіяни спробували прорватись до Торецька: Цаплієнко повідомив, що відбувається

Окупанти втратили цілі підрозділи в районі міста. Зокрема, були повністю розбиті групи ПВК "Ветеран".
Російські війська зайшли в тил українських бійців у передмісті Торецька. Але до міста терміново зайшла 95-та десантно-штурмова бригада, яка стабілізувала ситуацію там.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Цаплієнко показав відео з російським пропагандистом, який "в екстазі демонструє підкоп", завдяки якому окупанти нібито змогли вийти в тил українських захисників у передмісті Торецька.
"Але ейфорія потрібна лише для пропаганди. Тунель, спрацювавши один раз, втратив своє значення", – вказав кореспондент.
Він зазначив, що наразі 95-та десантно-штурмова бригада, яка змушена була терміново зайти до Торецька, стабілізувала ситуацію.
За словами Цаплієнка, російські загарбники втратили цілі підрозділи 132-ої бригади "Беркут", 101-го полку, 109-го полку. Також під Торецьком були повністю розбиті групи ПВК "Ветеран".
Журналіст повідомив, що ситуація для російської армії зараз настільки далека від очікуваного результату, що ворог почав вводити резерви.
"95-у бригаду ДШВ часто називають "пожежними", бо поліських десантників кидають туди, де потрібно негайно рятувати ситуацію. Сьогодні в районі Торецька вони її врятували завдяки професіоналізму та героїзму", – зазначив кореспондент.
Він також висловив думку, що задля втримання Торецька треба проаналізувати помилки тих українських підрозділів, які стояли там до заходу 95-ої бригади, не повторювати ці помилки у майбутньому і, знаючи можливості ворога, діяти на випередження.
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Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом 8 липня окупанти на Торецькому напрямку влаштували 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.
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