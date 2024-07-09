Росіяни спробували прорватись до Торецька: Цаплієнко повідомив, що відбувається

Окупанти втратили цілі підрозділи в районі міста. Зокрема, були повністю розбиті групи ПВК "Ветеран".

Російські війська зайшли в тил українських бійців у передмісті Торецька. Але до міста терміново зайшла 95-та десантно-штурмова бригада, яка стабілізувала ситуацію там.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко показав відео з російським пропагандистом, який "в екстазі демонструє підкоп", завдяки якому окупанти нібито змогли вийти в тил українських захисників у передмісті Торецька.

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"Але ейфорія потрібна лише для пропаганди. Тунель, спрацювавши один раз, втратив своє значення", – вказав кореспондент.

Він зазначив, що наразі 95-та десантно-штурмова бригада, яка змушена була терміново зайти до Торецька, стабілізувала ситуацію.

За словами Цаплієнка, російські загарбники втратили цілі підрозділи 132-ої бригади "Беркут", 101-го полку, 109-го полку. Також під Торецьком були повністю розбиті групи ПВК "Ветеран".

Журналіст повідомив, що ситуація для російської армії зараз настільки далека від очікуваного результату, що ворог почав вводити резерви.

"95-у бригаду ДШВ часто називають "пожежними", бо поліських десантників кидають туди, де потрібно негайно рятувати ситуацію. Сьогодні в районі Торецька вони її врятували завдяки професіоналізму та героїзму", – зазначив кореспондент.

Він також висловив думку, що задля втримання Торецька треба проаналізувати помилки тих українських підрозділів, які стояли там до заходу 95-ої бригади, не повторювати ці помилки у майбутньому і, знаючи можливості ворога, діяти на випередження.

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Російський пропагандист вихваляється тунелем окупантів у районі Торецька / Скриншот з відео

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом 8 липня окупанти на Торецькому напрямку влаштували 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

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