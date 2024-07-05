"Хто кого переграє": експерт розкрив плани окупантів на Торецьк

Військовий експерт Микола Сунгуровський проаналізував останні дії російських окупантів на фронті, зокрема їхню активізацію на Торецькому напрямку, та розповів про можливі плани ворога і перспективи для українських Сил оборони.

Активізація російських військ на Торецькому напрямку не є хаотичною, а може бути частиною оперативного задуму ворога. Окупанти намагаються досягти успіху в районі Торецька, щоб потім просунутися або до Часового Яру, або до Покровська.

Про це військовий експерт Микола Сунгуровський сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.

"За відсутності достатніх резервів ворог змушений концентрувати свої зусилля на одному напрямку. Схоже, що саме цей напрямок ворог обрав, щоб розширити плацдарм і звідти досягати своїх мінімальних цілей – виходу на адміністративний кордон Донецької області", - пояснює Сунгуровський.

Експерт зазначає, що на півдні і на півночі ворог проводить відволікаючі дії, в той час як головні зусилля сконцентрував на сході. На питання, чи можуть Сили оборони України скористатися цим і досягти успіхів на інших ділянках фронту, Сунгуровський відповів, що це залежить від задуму Генерального штабу.

"Одного разу ми вже скористалися такою можливістю під Харковом і під Херсоном. Але й ворог також вчиться на своїх помилках. Отже, тут питання в тому, хто кого переграє", - підкреслив військовий експерт.

Сунгуровський наголошує, що ситуація на фронті залишається динамічною, і обидві сторони намагаються використати слабкі місця противника. Українські Сили оборони мають досвід успішних контрнаступальних операцій, але й російські окупанти адаптуються до тактики українських військових.

Нагадаємо, ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Росіяни намагаються прорватися до міста і обстрілюють Торецьк з усіх видів зброї.

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