Генштаб доповів про бої на фронті: де ворог спробував прорвати оборону ЗСУ

Водночас Сили оборони України уразили одну артсистему та чотири райони зосередження особового складу ворога.

На фронті протягом попередньої доби сталося 141 бойове зіткнення. Зокрема, ворог намагався прорвати оборону на Краматорському напрямку. ЗСУ також відбили 43 штурмові та наступальні дії окупантів на Покровському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 9 липня.

Ворожі атаки по ЗСУ та Україні

За минулу добу російські війська влаштували шість ракетних атак по позиціях українських захисників та населених пунктах: ворог застосував 51 ракету, влаштував 62 авіаудари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснив понад 4000 обстрілів, 94 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Циркуни, Вовчанські Хутори, Глибоке, Малі Проходи, Покаляне Харківської області; Макіївка Луганської області; Миколаївка, Катеринівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Миролюбівка, Гродівка, Новоселівка Перша, Велика Новосілка, Богоявленка Донецької області; Роботине на Запоріжжі та Ольгівка Херсонської області.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість російських атак за добу зросла до семи. Українські бійці відбивали ворожі штурмові дії біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку українські війська відбили сім ворожих штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб росіян прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку російські загарбники за підтримки авіації влаштували 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Читайте провідні новини дня:

На Покровському напрямку українські війська відбили 43 штурмові та наступальні дії росіян у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області. Там загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку українські захисники продовжують стримувати противника у районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку армія РФ здійснили 10 штурмів українських позицій біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Активно діяла ворожа авіація – скинули 14 КАБів та завдала трьох авіаударів некерованими авіаракетами.

На Гуляйпільському напрямку окупанти випустили 18 некерованих авіаракет у районі Чумацького Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень у районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили чотири ворожі атаки в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України.

Водночас українські війська продовжують активними діями завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська зможуть зірвати масштабні наступальні операції ворога, якщо західні держави продовжать скасовувати обмеження на застосування своїх озброєнь по військових об'єктах на території Росії.

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