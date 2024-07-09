Закуска з печериць: простий рецепт

Закуска з печериць ідеально підійде як швидка та пікантназакуска або як гарнір до будь-якої страви.

Гриби обсмажте, додайте гірчицю, цибулю ріпчасту, зелень, часник, лимонний сік і полийте оливковою олією.

Інгредієнти гриби печериці 300 г цибуля ріпчаста 1 шт. часник 2 зубчики гірчиця зерниста 1 ч. л. сік лимона 1,5 ч. л. оливкова олія 1 ст. л. перець чорний мелений сіль зелень (кріп, петрушка) олія

Печериці промийте під проточною водою. Розріжте на дві частини і обсмажте на олії до золотистого кольору.

Цибулю ріпчасту очистіть і наріжте півкільцями.

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

У мисці з'єднайте печериці, цибулю, дрібно подрібнений часник, зернисту гірчицю, лимонний сік, кріп, петрушку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть на тарілку і полийте оливковою олією.

Поради:

Оливкову олію можна замінити іншою.



Якщо гриби великі, розріжте їх на чотири частини.

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