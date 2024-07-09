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Закуска з печериць: простий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
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Закуска з печериць: простий рецепт

Закуска з печериць / Фото: Credits

Закуска з печериць ідеально підійде як швидка та пікантназакуска або як гарнір до будь-якої страви.

Гриби обсмажте, додайте гірчицю, цибулю ріпчасту, зелень, часник, лимонний сік і полийте оливковою олією.

Інгредієнти

гриби печериці
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
гірчиця зерниста
1 ч. л.
сік лимона
1,5 ч. л.
оливкова олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
олія

Печериці промийте під проточною водою. Розріжте на дві частини і обсмажте на олії до золотистого кольору.

Цибулю ріпчасту очистіть і наріжте півкільцями.

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

У мисці з'єднайте печериці, цибулю, дрібно подрібнений часник, зернисту гірчицю, лимонний сік, кріп, петрушку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть на тарілку і полийте оливковою олією.

Поради:

Оливкову олію можна замінити іншою.

Якщо гриби великі, розріжте їх на чотири частини.

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