Закуска з печериць: простий рецепт

Закуска з печериць ідеально підійде як швидка та пікантназакуска або як гарнір до будь-якої страви.
Гриби обсмажте, додайте гірчицю, цибулю ріпчасту, зелень, часник, лимонний сік і полийте оливковою олією.
Інгредієнти
- гриби печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- гірчиця зерниста
- 1 ч. л.
- сік лимона
- 1,5 ч. л.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- олія
Печериці промийте під проточною водою. Розріжте на дві частини і обсмажте на олії до золотистого кольору.
Цибулю ріпчасту очистіть і наріжте півкільцями.
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У мисці з'єднайте печериці, цибулю, дрібно подрібнений часник, зернисту гірчицю, лимонний сік, кріп, петрушку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть на тарілку і полийте оливковою олією.
Поради:
Оливкову олію можна замінити іншою.
Якщо гриби великі, розріжте їх на чотири частини.
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