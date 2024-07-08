Російські війська просуваються на Донбасі: деталі від ISW

Окупанти поступово просуваються далі біля Торецька і Часового Яру.

На фронті фіксується просування російських окупаційних військ поблизу Торецька, а також коло Часового Яру в Донецькій області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники просунулися на Торецькому напрямку 7 липня. Геолокаційні кадри показують, що окупанти мають просування в межах Північного. Російські блогери стверджували, що війська РФ начебто просунулися поблизу Дружби і далі в межах південного та південно-західного Нью-Йорка.

Окрім того, липня російський "військкор" заявив, що війська росіян майже повністю захопили Юрівку. Втім, в ISW ще не знайшли підтвердження цієї заяви.

6 і 7 липня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, в районі Північного, Залізного і Нью-Йорка, наголосили американські аналітики.

Російська армія 7 липня продовжила наступ у районі Часового Яру і, ймовірно, просунулися до східного берега Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу в межах міста. Тим часом, українська бригада, яка діяла в цьому районі, 6 липня заявила, що канал Сіверський-Донець Донбасу став фактичною лінією зіткнення у місті після того, як 3 липня ЗСУ відступили з мікрорайону Канал.

Російські "військкори" стверджували, що війська РФ просунулися на глибину до 900 м і завширшки 1,48 км між Калинівкою і мікрорайоном Канал, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

6 і 7 липня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Як повідомлялося, армія агресорки Росії діє цілеспрямовано в напрямку Торецька Донецької області. Захоплення міста може призвести до втрати Силами оборони України важливого логістичного центру.

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