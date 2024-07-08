У РФ заявили, що Україна хотіла викрасти стратегічний бомбардувальник

У ФСБ знову зробили дивну заяву.

Російська ФСБ заявила, що нібито запобігла спробі вербування українськими спецслужбами російського льотчика з метою викрадення надзвукового стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Росіяни стверджують, що українська розвідка нібито хотіла за гроші завербувати їхнього військового льотчика, обіцяючи йому також громадянство Італії.

Водночас льотчика "схиляли до здійснення перельоту та посадки ракетоносця в Україні".

"Від льотчика ВКС РФ у Києві хотіли отримати дані про російські бойові літаки, зокрема бортові номери, також погрожували йому та його рідним, вимагаючи підпалити бойову авіаційну техніку", - стверджують у російській спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби завербували українського льотчика і вимагали викрасти розвідувальний літак.

Російська ФСБ заявила, що запобігла викраденню Україною стратегічного бомбардувальника

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