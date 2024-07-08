ЗСУ мають успіхи на Харківщині: в ISW розповіли, де саме просунулися військові

Українські військові нещодавно просунулися вперед під час тактичних контратак у Харківській області, зокрема мали успіхи на північ від Харкова.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститутту вивчення війни (ISW).

Аналітики із посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, стверджують, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого (на північ від Харкова), контратакуючи в цьому районі.

Тимчасом російські мілблогери пишуть, що українські сили регулярно контратакують поблизу Глибокого і що українські сили просунулися до Глибокого з південного заходу. Інший мілблогер стверджує, що українські військові також проводять рейди поблизу Липців (на північ від Харкова) і Тихого (на північний схід від Харкова), "щоб виявити вразливі місця в російських оборонних лініях".

"6 і 7 липня російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого, а також на північний схід від Харкова в межах Вовчанська і поблизу Стариці", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські мілблогери стверджують, що їхні війська відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.

Нагадаємо, український комбат назвав найбільшу проблему під час наступу росіян на Харківщині.

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