Український комбат назвав найбільшу проблему під час наступу росіян на Харківщині

Найбільшою проблемою для українських захисників на півночі Харківщини, які тримають оборону під час наступу росіян, є постійні обстріли КАБами, якими ворог буквально засипає позиції бійців Сил оборони.

Про це розповів командир батальйону оперативного призначення 13-ої бригади НГУ "Хартія" з позивним "Живчик" в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, у смузі відповідальності бригади українські бійці тримають оборону і поки немає передумов для проведення контрнаступальних дій.

"Йти вперед, поки не завдали добрячих втрат противнику, не витратили його весь наступальний потенціал, немає сенсу. Коли він виснажиться, тоді можна буде говорити про контрнаступальні дії з нашого боку. Але поки він на нас суне, ми нічого від цього не виграємо, якщо теж ломитимемося на них", - зауважив він.

Водночас "Живчик" відзначив, що у масований наступ росіяни не йдуть, а намагаються прорватися на позиції малими групами, використовуючи малі автомобілі, квадроцикли та навіть мотоцикли.

Найбільшу проблему для українських захисників створюють російські літаки, які є носіями КАБів. Вони буквально засипають позиції потужними авіабомбами.

"Їх [керованих авіабомб] занадто багато, так можу навіть вам сказати. За день, мабуть, більше 50 оповіщень про те, що будуть КАБи у смугу бригади падати", - зазначив комбат, додавши, що за одне оповіщення може впасти 3-5 бомб.

"На одну з наших позицій за добу впало більше 20 КАБів. Це на піхотну позицію… Я їх усі не рахую, кожен навіть не відслідкуєш. Деякі бачимо, куди влучили, деякі - ні. Їх летить дуже багато за добу. І, на жаль, це поки є велика проблема", - наголосив він.

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Нагадаємо, за інформацією військового оглядача Олександра Коваленка, за перший тиждень червня російські окупанти застосували майже 1 тисячу КАБів.

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