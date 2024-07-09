Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 9 липня 2024 року ЗСУ знищили 553 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 553 410 (+1220) осіб,

танків - 8178 (+7) од,

бойових броньованих машин - 15704 (+19) од,

артилерійських систем - 15015 (+49) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО - 880 (+0) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11922 (+29),

крилаті ракети - 2389 (+36),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20212 (+62) од,

спеціальна техніка - 2516 (+13).

Як повідомлялося, напередодні зранку армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом - 38 повітряних цілей.