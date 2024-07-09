Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загарбники втратили ще понад 30 крилатих ракет.
Станом на ранок 9 липня 2024 року ЗСУ знищили 553 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 553 410 (+1220) осіб,
- танків - 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 15704 (+19) од,
- артилерійських систем - 15015 (+49) од,
- РСЗВ - 1115 (+0) од,
- засоби ППО - 880 (+0) од,
- літаків - 361 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11922 (+29),
- крилаті ракети - 2389 (+36),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка - 2516 (+13).
Як повідомлялося, напередодні зранку армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом - 38 повітряних цілей.