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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 9 липня 2024-го знищено понад 553 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Загарбники втратили ще понад 30 крилатих ракет.

Станом на ранок 9 липня 2024 року ЗСУ знищили 553 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 553 410 (+1220) осіб,
  • танків - 8178 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 15704 (+19) од,
  • артилерійських систем - 15015 (+49) од,
  • РСЗВ - 1115 (+0) од,
  • засоби ППО - 880 (+0) од,
  • літаків - 361 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11922 (+29),
  • крилаті ракети - 2389 (+36),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20212 (+62) од,
  • спеціальна техніка - 2516 (+13).

Як повідомлялося, напередодні зранку армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом - 38 повітряних цілей. 

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