Окупанти на Херсонщині придумали новий метод посилення мобілізації

У Кремлі є законопроект, який передбачає включення “казаків” до мобілізаційного резерву.

У тимчасово окупованій Херсонській області затвердили план розвитку “казачества”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Передбачає він залучення усіх мешканців регіону чоловічої статі у так звані “казачі” кооперативи. Головна мета такого розростання цього псевдокозацького угрупування – поповнити мобілізаційний ресурс російських окупантів.

Відомо, що у Кремлі зареєстрований законопроект, який передбачає включення всіх “казаків” до мобілізаційного резерву армії окупантів. Раніше для потрапляння в такий резерв кожен громадянин повинен був в індивідуальному порядку укласти договір з Міноборони РФ.

"Тепер це буде стадний договір", - написали в Центрі національного спротиву.

Строк для вірного слуги окупантів! Вирок херсонському колаборанту Євгену Соболєву

Нагадаємо, що на окупованих територіях України триває масовий призов до армії РФ. Повістки видають на підприємствах та блокпостах.