Окупанти на Херсонщині придумали новий метод посилення мобілізації

У Кремлі є законопроект, який передбачає включення “казаків” до мобілізаційного резерву.
У тимчасово окупованій Херсонській області затвердили план розвитку “казачества”.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Передбачає він залучення усіх мешканців регіону чоловічої статі у так звані “казачі” кооперативи. Головна мета такого розростання цього псевдокозацького угрупування – поповнити мобілізаційний ресурс російських окупантів.
Відомо, що у Кремлі зареєстрований законопроект, який передбачає включення всіх “казаків” до мобілізаційного резерву армії окупантів. Раніше для потрапляння в такий резерв кожен громадянин повинен був в індивідуальному порядку укласти договір з Міноборони РФ.
"Тепер це буде стадний договір", - написали в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що на окупованих територіях України триває масовий призов до армії РФ. Повістки видають на підприємствах та блокпостах.