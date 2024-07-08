Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 липня?

Неоднозначний з емоційної точки зору день, коли настрій може різко змінюватися — від найкращого до максимально поганого і назад — успіху вдасться досягти тільки тим, кому вдасться впоратися зі своїми почуттями. Також важливо протистояти тим, хто намагатиметься – у деяких випадках дуже успішно – маніпулювати нами, намагаючись досягти власної корисливої мети. Не варто піддаватися на їхні хитрощі і заради них поступатися власними інтересами. Вибираючи, як вчинити в тій чи тій ситуації, треба подумати, чи не завдасть це шкоди комусь із оточення – у такому разі від своїх намірів краще відмовитись.

Рак

Ракам зірки радять поговорити з начальством, до того ж вдалою виявиться будь-яка тема. Можна обговорювати як просування кар'єрними сходами — цілком імовірно, що звільнилася посада, про яку представники знака давно мріють, так і збільшення заробітної плати. Але пріоритетною є презентація нових проєктів: результатом їхнього успішного втілення в життя стане і нова посада, і збільшення заробітної плати.

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