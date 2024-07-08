РФ масовано атакувала Україну ракетами: що відомо

Зранку понеділка, 8 липня, армія агресорки Росії атакує Україну ракетами. Повітряну тривогу оголошено у всіх областях станом на 10:00.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.

Спочатку низка областей "почервоніла" через загрозу балістики з півдня, а пізніше моніторингові канали попередили про запуск крилатих ракет з моря. Тривога поширилася на всю Україну.

Близько 10:06 ПС повідомили, що було зафіксовано зліт МіГ- 31К. Окрім того, в повітрі перебувають російські ТУ-22М3.

Повітряні сили попередили про швидкісні цілі та пуски ракет. Більшість з них мають курс на захід. Також інформують про "Калібри" у повітряному просторі та входження крилатих ракет з півночі. Згодом стало відомо ще й пропуски "Кинджалів".

Зауважимо, що звуки вибухів чули у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому, а також на Київщині та в столиці.

Як повідомлялося, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт МІГів в РФ та запуск крилатих ракет "Калібр".

Згодом в Києві пролунали потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Влада просить людей перебувати в укриттях. Моніторинги інформують про ракети у напрямку столиці.

Окрім того, на Київщині було чути вибухи.Працюють сили ППО.

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