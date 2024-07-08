В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: мапа

У понеділок, 8 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" деякі області через загрозу балістики. Згодом сирени залунали у всій країні.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - повідомили ПС.

Згодом моніторингові канали повідомили про зліт МІГів в РФ та запуск крилатих ракет "Калібр".

Мапа тривог станом на 10:00 понеділка, 8 липня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі 8 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під час обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію.

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