Генштаб повідомив, де протягом минулої доби наступали окупанти

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткненння.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак Су-25, одну крилату ракету, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

Новини ТСН 08:00 3 липня. Зведення Генштабу, допомога від США, ситуація в енергетиці

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