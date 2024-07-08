Орбан розповів, що думає Путін про перемовини та припинення вогню в Україні

Після візиту до Києва 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви.

Російський диктатор Володимир Путін не висловив зацікавленості у припиненні вогню в Україні та проведенні перемовин.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору тижневика Die Weltwoch.

За його словами, Путін сказав, що справжні переговори неможливі без участі обох сторін, і "те, що вони роблять без них, не має значення, що логічно". Російський диктатор завяив і про те, що Кремль вже відреагував на перші пропозиції України ще навесні 2022 року, і що відтоді позиція Москви не змінилася і Росія готова вести перемовини на тих самих умовах.

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Також Орбан поділився думкою Путіна щодо припинення вогню.

"Зеленський казав, що не має позитивних очікувань, тому що росіяни використали б це проти України, а Путін – що українці використали б цю паузу проти Росії. А я сказав: "Подумаймо, я розумію ваші аргументи", - розповів прем’єр Угорщини.

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Нагадаємо, після візиту до Києва 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

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