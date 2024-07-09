В Україні студенти можуть працевлаштуватись у престижну компанію: як туди потрапити

Українські газовики вже зараз дбають про свій кадровий потенціал. Попри війну підприємства групи "Нафтогаз" активно залучають студентів до літньої практики. Для молодих людей – це чудовий шанс ближче познайомитися з майбутньою роботою, непростою, але престижною та добре оплачуваною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Установка комплексної підготовки газу призначена для збору підготовки та транспортування природного газу, а технологічний процес полягає в тому, що через вузол технологічних ниток підключені свердловини до УКПГ.

Студенти Артем Кузьменко та Данило Мицик знайомляться, можливо, зі своїм майбутнім місцем роботи. На установці комплексної підготовки газу хлопці вперше. Для проходження виробничої практики обрали підприємство "Укргазвидобування" на своїй малій батьківщині – Полтавщині. Цей регіон – один із флагманів українського газовидобутку. Тож для багатьох місцевих студентів вибір професії – очевидний.

Студенти прийшли на практику

"З дитинства почав замислюватися про цю професію, тож спочатку навчався у полтавському коледжі нафти і газу, а потім перейшов в Івано-Франківський технічний університет", – каже Данило Мицик, студент 3 курсу ІФНТУНГ.

Здобуті теоретичні знання хлопці тепер мають змогу закріпити на практиці. Саме за цим вони сюди й прийшли. Кажуть: позитивні емоції отримали після першого ж візиту на об’єкт.

Обидва студенти навчаються в Івано-Франківському технічному університеті нафти та газу, який нещодавно обстріляли росіяни, пошкодивши одразу 14 будівель. Та попри значні руйнування університет налаштований все відновити вже до нового навчального року. Допомагає їм у цьому й група "Нафтогаз". Як повідомив очільник національної компанії Олексій Чернишов, "Нафтогаз" виділить кошти на відновлення університету та допоможе подолати наслідки цього ворожого злочину.

"Група Нафтогаз прийняла рішення щодо лідерства у відновленні національного університету нафти та газу. Ми маємо зробити все необхідне для того, щоб студенти змогли приступити до навчання вже 1 вересня", – каже Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Для нафтогазової галузі якісна професійна освіта – пріоритет. Адже від кваліфікації майбутніх працівників залежатиме, зокрема, енергетична стійкість країни. Тому група "Нафтогаз" приділяє практичним заняттям зі студентами особливу увагу. Цьогоріч лише в "Укргазвидобуванні" практику пройдуть майже 500 студентів.

Працівник підприємства

"Компанія активно працює разом з університетами, фаховими коледжами, ліцеями над покращенням якості знань, які вже під час випуску із закладів освіти фахівців мають необхідні знання та навички", – каже Олег Сологуб, директор газопромислового управління "Полтавагазвидобування".

За результатами стажування на підприємстві вже працевлаштували 6 молодих фахівців. Ще є можливість влаштуватися стажистом. Це дозволяє отримати і нові знання, і гроші.

Данило Селезенко – один із таких стажистів. Хлопець допомагатиме виготовляти деталі для ремонту бурового обладнання. Та практика в "Укргазвидобування" – то не лише про бурові. Значна частина роботи в галузі пов’язана з транспортом. Саме тому студент Денис Свистун також тут.

Саме завдяки виробничій практиці молодь може перейняти цінний досвід у фахівців галузі. А участь у програмі початкової професійної підготовки на посаді "стажист" дає ще й заробіток. Так студенти зможуть отримати перший практичний досвід роботи, а підприємства – поповнити свої ряди молодими фахівцями.

У групі "Нафтогаз" наголошують: для успішного розвитку галузі в майбутньому потрібні не лише технології та техніка, а насамперед кваліфіковані спеціалісти.

"Освіта – це майбутнє. Без освіти немає розвитку держави, нації, країни. Нам потрібні спеціалісти, нам потрібні фахівці. Ми плануємо розвивати цю галузь. Ми робимо все можливе для того, щоб бути лідером у цьому напрямі. Тому важливо забезпечити Україну й індустрію якісними фахівцями, якісними професіоналами", – каже Олексій Чернишов.

Таким чином українські газовики вже зараз дбають про свій кадровий потенціал. Аби після перемоги Україна змогла суттєво збільшити видобуток газу й, цілком можливо, нарешті стати його експортером.

"Нафтогаз"

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