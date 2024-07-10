Столтенберг назвав умову для запрошення України до НАТО

Єнс Столтенберг очікує, що союзники на саміті висловлять "сильне повідомлення" про членство України.

Україна може отримати запрошення до членства в НАТО за умови погодження усіх краї-членів Альянсу, проте не під час саміту у Вашингтоні.

Про це 10 липня сказав генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг під час брифінгу у Вашингтоні на саміті Альянсу з нагоди 75-ї річниці його заснування.

Єнс Столтенберг наголосив, що Україна стане членом Альянсу, проте наразі про дати говорити зарано.

Не запрошення до НАТО, а "суттєвий пакет з п'яти елементів"

"Я очікую, що союзники погодять суттєвий пакет, який складатиметься з п'яти елементів", - сказав Столтенберг.

Серед таких складових генсек назвав командну структуру НАТО з метою надання безпекової допомоги і забезпечення військової підготовки для України, а також довгострокове зобов'язання для продовження постійної підтримки нашої держави.

Також, за словами генсека НАТО йдеться про нові оголошення щодо надання негайної підтримки, зокрема, щодо засобів протиповітряної оборони, і нові двосторонні безпекові угоди, які з Україною укладатимуть окремі союзники НАТО.

Разом з тим, в НАТО мають намір збільшити зусилля із приведення ЗСУ до повної сумісності з арміями Альянсу - в тому числі завдяки роботі нового центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та навчання у Польщі.

"Разом усі ці п'ять елементів являють собою міцний міст для набуття членства України в Альянсі, і я впевнений, що союзники повторять зобов'язання, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Про що заявлять на саміті у Вашингтоні

Утім він утримався від коментарів щодо висновку про членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні, поки "не буде погоджено заяву союзників".

"Перемовини тривають прямо зараз. Я впевнений, що ми погодимо заяву пізніше сьогодні", - сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що для запрошення України до членства треба отримати в НАТО консенсус, але наразі зарано казати, коли саме Україна стане членом. Він додав, що в Альянсі працюють спільно з Україною для дедалі більшого її наближення до членства в НАТО.

ППО для України: "союзники працюють наполегливо"

Окремо він нагадав, що президент України Володимир Зеленський у квітні звернувся до НАТО щодо посилення спроможностей ППО України.

"Ми пообіцяли наполегливо працювати щодо цього. І союзники працюють наполегливо ... Тепер у нас відучора є оголошення від президента Байдена і кількох інших союзників, що вони зможуть доставити п'ять нових передових стратегічних систем протиповітряної оборони", - сказав Столтенберг.

Зокрема, ці п'ять систем ППО мають доставити США, Італія, Румунія, Нідерланди і Німеччина. Йдеться про системи Patriot та SAMP/T. Також Україна отримає більше тактичних систем ППО, у тому числі NASAMS.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

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