Армія США замовила у виробника систем Patriot ракет на $4,5 млрд

Армія США уклала угоду з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

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Загальна сума контракту склала $4,5 млрд, інформує пресслужба американських Збройних сил.

Помічник міністра сухопутних військ з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш заявив, що цей багаторічний контракт "відповідає зобов’язанню армії щодо стабілізації та розширення наших виробничих можливостей для цієї критично важливої ​​системи озброєння".

Крім того, він заявив, що дана система оборони є важливою для армії Сполучених Штатів, України та інших союзників по всьому світу.

Також у Пентагоні наголосили, що дані ракети мають великий попит, оскільки вони дозволяють захиститись за допомогою технології hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ та Вашингтон скоординували кроки щодо постачання Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що країна НАТО передала Україні ракети для Patriot і танки Leopard.

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