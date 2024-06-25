Країна НАТО передала Україні ракети для Patriot і танки Leopard — ЗМІ

Це друге за місяць постачання Іспанією озброєння Києву.

Іспанія передала Україні ракети до зенітних комплексів протиповітряної оборони (ППО) Patriot та німецькі танки Leopard.

Про це повідомляє EFE, посилаючись на джерела в уряді Іспанії.

Відповідно до інформації видання, окрім ракет та танків, іспанський уряд надав різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження і турелі з дистанційним озброєнням.

Зазначається, що це друге за місяць постачання озброєння Києву.

Як повідомляли раніше, військовий аналітик Андрій Крамаров розповів, які системи ППО можуть захистити українські міста.

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