Які системи ППО можуть захистити українські міста: пояснення експерта

Україні потрібно більше американських систем Patriot або італійсько-французьких SAMP/T.

Для захисту українських міст від повітряних ударів російської терористичної армії потрібно застосовувати ті системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети.

Таке пояснення зробив військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі телеканалу “Київ 24”.

За його словами, з цією метою найкраще підходять американська система Patriot, італійсько-французька SAMP/T або ж ізраїльська система "Хец-3" ("Стріла-3").

“Це те, що здатне збивати балістичні ракети, в тому числі ракети систем С-300 і С-400, які росіяни застосовують як балістичні, це зенітно ракетні комплекси, але є режим використання “земля-земля”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, нещодавно кілька країн-партнерів України, зокрема Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot. Після виконання партнерами своїх обіцянок загалом Україна матиме сім таких систем протиповітряної оборони.

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