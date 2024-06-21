У Пентагоні пояснили, що означає надання Україні пріоритету в постачанні ракет для ППО

Також у Міноборони США пояснили, чому це рішення було ухвалено не раніше, а лише зараз.

Україна отримуватиме ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Nasams пришвидшеними темпами після того, як уряд США надав Києву статус пріоритетного продажу даного виду озброєння.

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Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає Голос Америки.

"На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими", – зазначив Пет Райдер.

Він також пояснив, чому це рішення було ухвалено не раніше, а лише зараз. Райдер заявив, що таке рішення було прийняте після того, як Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – сказав речник Пентагону, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заявили про зміну пріоритетів в питанні надання зброї Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Румунія відправить до України ЗРК "Петріот".

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