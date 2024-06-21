У Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу кілька районів

Вибухи пролунали у Темрюкському, Єйському та Сіверському районах.
В ніч проти 21 червня у російському Краснодарському краї одразу три райони були атаковані безпілотниками.
Про це інформують місцеві жителів.
Повідомляється, що під атакою опинились Темрюкський, Єйський та Сіверській райони. Місцеві жителі пишуть, що вибухи було чутно у Волгограді, Краснодарі та Новоросійську.
Крім того, повідомляється про вибухи у республіці Адигея.
У російському Міноборони заявили про нібито збиття всіх безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
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