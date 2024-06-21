Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу кілька районів

У Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу кілька районів

Безпілотники атакували РФ

Вибухи пролунали у Темрюкському, Єйському та Сіверському районах.

В ніч проти 21 червня у російському Краснодарському краї одразу три райони були атаковані безпілотниками.

Про це інформують місцеві жителів.

Повідомляється, що під атакою опинились Темрюкський, Єйський та Сіверській райони. Місцеві жителі пишуть, що вибухи було чутно у Волгограді, Краснодарі та Новоросійську.

Крім того, повідомляється про вибухи у республіці Адигея.

У російському Міноборони заявили про нібито збиття всіх безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація