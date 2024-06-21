У Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу кілька районів

Вибухи пролунали у Темрюкському, Єйському та Сіверському районах.

В ніч проти 21 червня у російському Краснодарському краї одразу три райони були атаковані безпілотниками.

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Про це інформують місцеві жителів.

Повідомляється, що під атакою опинились Темрюкський, Єйський та Сіверській райони. Місцеві жителі пишуть, що вибухи було чутно у Волгограді, Краснодарі та Новоросійську.

Крім того, повідомляється про вибухи у республіці Адигея.

У російському Міноборони заявили про нібито збиття всіх безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

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