Астрологічний прогноз на 21 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна вирушати в подорожі та проводити генеральне прибирання – будь-яка з цих справ виявиться більш ніж вдалою.

Символ дня: голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: блакитний, сріблястий, перламутровий.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: причиною захворювань, які почалися сьогодні, стануть стреси, тому за можливості потрібно їх уникати.

Харчування дня: у харчуванні треба дотримуватися помірності, м'ясо та гриби краще замінити рибою.

Стрижка дня: день несприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів, ягід і фруктів, виняток становлять лікувальні трави – замість корисних речовин у них переважатимуть шкідливі.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну та очищувальну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай бувають пророчими, але їх важливо правильно розшифрувати.

Табу дня: потрібно уникати спілкування з агресивними й неадекватними людьми.

Цитата дня: "Мислення – це розмова, яку душа веде з собою" (Платон).

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