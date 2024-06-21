Нідерланди “зібрали” для України систему Patriot: що це означає

Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot. Його передадуть Нідерланди спільно зі ще однією країною.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times.

Вона уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністерка працювала над цим деякий час.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністерка також додала, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністерка сказала, що “всі частини головоломки лежали на столі”. При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) вирішила подарувати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

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