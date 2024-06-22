Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру 

З урахуванням переданого та анонсованого озброєння у розпорядженні України буде сім систем ППО Patriot.

Нещодавно кілька країн-партнерів України, зокрема Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot. Після виконання партнерами своїх обіцянок загалом Україна матиме сім таких систем протиповітряної оборони.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, які саме країни допомагають закрити небо нашої держави для захисту від російських ракет:

Німеччина – 3 системи;

Нідерланди – 1 система;

Нідерланди спільно з неназваною державою-партнером – 1 система;

Румунія – 1 система;

США – 1 система.

"Однак сім систем – це мінімум, враховуючи розміри нашої держави і продовження систематичного ракетного терору з боку Росії. Щоб надійно закрити небо – нам потрібно більше, і ми сподіваємось, що нас почують", – додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Польща проти передавання Україні своєї системи ППО Patriot. Зі слів голови Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сівери, його країна повинна насамперед захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

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