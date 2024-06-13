Польща проти передавання Україні своєї систем ППО Patriot: яка причина

Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни. Переміщення всієї батареї є небезпечним.

Про це в ефірі радіо ZET висловив голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра,

Зі свого боку глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні.

За його словами, американська система Patriot "однозначно не може" перекидатися з Польщі в Україну. Сєвєра пояснив це кількома причинами.

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", - заявив він.

Сєвєра зауважив, що не знає деталей передавання США Patriot Україні. Саме тому він попросив про розмову з цього приводу зі своїм американським колегою – радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Яцек Сєвєра каже, що "розгортання військ починається передусім із захисту власних формувань, тобто з протиповітряної оборони". З його слів, необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

"Кожна батарея та пускова установка Patriot на території Республіки Польща посилює безпеку", - наголосив голова Бюро нацбезпеки.

За його словами, батареї Patriot можна розділити або перемістити в інші місця. “Натомість пересування усієї батареї є дуже небезпечним”, -

Тим часом заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив у соцмережі X (Twitter), що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу.

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться", – написав Томчик.

Зауважимо, у виданні The New York Times з'явилася інформація, що США нібито думають відправити до України дислоковану в Польщі американську систему Patriot. До слова, вона захищає логістичний хаб у Жешуві. Через нього в Україну надходить значна частина військової допомоги. Видання NYT не уточнило, чи йдеться про передавання всієї батареї – восьми пускових установок з радарами та іншим обладнанням – чи лише про окремі її елементи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна найближчим часом отримає від Німеччини додаткові системи ППО. Йдеться про третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

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