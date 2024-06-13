Байден і Зеленський підпишуть довгострокову угоду про безпеку США та України - WP

На відміну від угоди НАТО, цей документ не потребує військової відповіді США у разі нападу на Україну.

Президент Байден і президент України Володимир Зеленський планують підписати 10-річну угоду про безпеку. Ця угода зобов’яже Вашингтон надавати Києву довгострокову військову підтримку.

Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, пише The Washington Post.

За словами американських чиновників, метою угоди є зобов’язання майбутніх адміністрацій США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді.

Угоду планують підписати на саміті G7 у четвер, 13 червня, в Італії.

"Це стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, щоб допомогти розвинути збройні сили України, які впровадили інновації у боротьбі з безпілотниками та інші передові методи у боротьбі з Росією, але також відчайдушно перевершують озброєння та потребують сучасного зброї", - йдеться у статті.

Нагадаємо, агентство AFP напередодні писало, що G7 погодила кредит Україні в 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

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