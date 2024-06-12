Саміт НАТО у Вашингтоні: Столтенберг розповів, чого очікувати Україні

Зокрема, мають пролунати заяви щодо постачання великої кількості озброєння, боєприпасів для ППО та артилерії.

У Вашингтоні 9-11 під час саміту НАТО світовими лідерами обговорюватиметься питання військової допомоги Україні. На думку генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у межах заходу має бути ухвалений всеосяжний пакет заходів для України.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі.

Чого очікувати Україні

Як пояснив Столтенберг, йдеться про угоду, за якою НАТО очолюватиме:

надання й координацію військової підтримки;

допомогу у гарантуванні безпеки;

навчання для українських військових.

Це дозволить союзникам України допомогти їй захиститися від агресії РФ та забезпечити оперативну сумісність з Альянсом. Як наслідок, наша держава стане на крок ближче до членства.

"Я очікую від союзників по Альянсу погодження довгострокових фінансових зобов'язань", – наголосив він.

Не оминув увагою Столтенберг й визначення щодо членства України у НАТО. За його словами, має бути погоджене "сильне формулювання" у контексті вступу нашої держави до Альянсу.

"Це формулювання маю бути ще чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", – підсумував Столтенберг.

Раніше стало відомо, що Угорщина не братиме участі в майбутніх зусиллях НАТО щодо посилення допомоги Україні, але й не буде протидіяти іншим партнерам по Альянсу.

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