Столтенберг переконав Орбана: Угорщина змінить позицію щодо підтримки України

Очільник угорського уряду запевнив, що його країна не заважатиме іншим союзникам по НАТО підтримувати Україну.

Угорщина не братиме участі в майбутніх зусиллях НАТО щодо посилення допомоги Україні, але й не буде протидіяти іншим партнерам по Альянсу.

Про це в середу, 12 червня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, які відбулися у Будапешті, передає Bloomberg.

За словами генсека НАТО, Альянс приймає позицію Будапешта, а уряд Угорщини пообіцяв не протидіяти та “дозволяти” дії на підтримку Києва з боку “інших союзників”.

"Ми з прем'єр-міністром [Віктором Орбаном] домовилися, що Угорщина не перешкоджатиме іншим союзникам фінансово підтримувати Україну, а НАТО відіграватиме провідну роль у координації", - сказав Столтенберг на спільній прес-конференції.

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При цьому генсек НАТО додав, що "жоден угорський персонал не братиме участі" в діях, які будуть узгоджені на наступному саміті НАТО в липні у Вашингтоні.

На закритій зустрічі також було домовлено, що угорські кошти на ці акції не використовуватимуться.

“Угорщина чітко заявила під час сьогоднішніх переговорів, що не хоче блокувати рішення НАТО, які, хоч і відрізняються від позиції Угорщини, підтримуються іншими країнами-членами”, — підтвердив Орбан.

Він також заявив, що на зустрічі зі Столтенбергом наголосив, що, відповідно до договору про заснування НАТО, союзники не зобов'язані брати участь у діях за межами території держав-членів.

Угорщина "отримала необхідні гарантії", сказав Орбан, підкресливши, що його країна залишатиметься лояльним і відданим членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю державному радіо, що в Будапешті працюють над розробкою нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО.

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