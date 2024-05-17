Угорщина заблокувала у Раді Європи підтримку мирного плану України

Раніше Угорщина висловлювалась на підтримку "мирного плану" Китаю, який також підтримують у Москві.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив проти резолюції Ради Європи щодо підтримки мирного плану України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Раді Європи зараз 75 років, це могло б бути чудовою платформою для укладання миру, але після виключення росіян ця можливість тут втрачена. Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом", - заявив він.

Він стверджує, що Рада Європи хотіла ухвалити резолюцію, в які вказувалось на безальтернативність плану президента Володимира Зеленського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати.

Однак Угорщина вважає це неприпустимим.

"Інші теж планували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина не збирається передавати Україні біженців призовного віку.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина відзначилася черговою скандальною заявою щодо війни в Україні.

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