Не "Арсенальна": де розташована нова найглибша станція метро у світі (відео)

Станція метро "Хуньянцунь" в Чунціні, Китай, побила рекорд київської "Арсенальної" та вважається найглибшою у світі.

Про це пише Oddity Central.

Станція, побудована 2022 року, має глибину 116 метрів, що еквівалентно приблизно 40 поверхам під землею.

Різниця в тиску повітря часто призводить до того, що під час підіймання ліфтом у користувачів закладає вуха. Коли тиск повітря ззовні барабанної перетинки відрізняється від тиску всередині, спричиняється баротравма вуха. Найчастіше це відбувається під час крутих спусків та підіймань і зазвичай асоціюється зі злетами та приземленнями літаків або підійманнями та спусками в горах.

Станція "Хуньянцунь" розташована на лініях метро Чунціна 5 і 9. Китайський мегаполіс славиться своїм горбистим ландшафтом, з дорогами, що звиваються догори і донизу, та схилами, всіяними будинками і будівлями, і саме ця особливість призвела до створення найглибшого метро в Китаї і в усьому світі.

Село Хун'ян розташоване на південному березі річки Цзялінцзян біля мосту Хуалун у передмісті Чунціна. Воно побудоване на вершині одного з численних пагорбів у китайському муніципалітеті, тому робітникам довелося заглибитися дуже низько, щоб з'єднати нову станцію з лініями міського метрополітену.

Як повідомляється, людям знадобилося 38 хвилин, щоб піднятися з дна станції на поверхню, і, як стверджується, це було схоже на щоденне сходження на гору. Станція була завершена після 400 днів виснажливої роботи.

Через свою надзвичайну глибину станція "Хуньянцунь" швидко стала своєрідною туристичною атракцією в Чунціні. Існують відео, на яких люди відвідують місто лише для того, щоб спуститися на дно станції, використовуючи або вісім великих ескалаторів, або сучасний ліфт. Цікаво, що ліфтом можна дістатися до нижньої частини станції за 53 секунди, а ескалаторами – за 10 хвилин.

Найглибша станція метро у світі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, ділянка шосе довжиною 240 км, що з'єднує два міста в Саудівській Аравії, має титул найдовшої прямої дороги у світі. Її також називають "найнуднішою дорогою на планеті".

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