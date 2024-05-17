В Одесі сталися вибухи (фото)

В п'ятницю, 17 травня, в Одесі сталися вибухи. В Одеській області о 15:15 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та медіа.

"В Одесі пролунав вибух", - повідомило "Суспільне".

Тим часом місцевий ресурс "Думская" повідомив, що після вибухів у небі з'явився стовп диму.

Дим в Одесі після вибухів. / Фото: Думска в Telegram

Зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку. Своєю чергою, очільник ОВА Олег Кіпер просив жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Нагадаємо, також у Харкові сталися вибухи. Росія вдарила по місту. Втім, деталі наразі невідомі.

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