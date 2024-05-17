У Харкові сталися вибухи: Росія вдарила по місту

У п'ятницю, 17 травня, у Харкові пролунали вибухи. У місті вже понад шість годин триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві медіа та влада.

"У Харкові біло чути вибух. Будьте обережні", - наголосив міський голова Ігор Терехов.

Тим часом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про обстріл міста: "Обережно: окупанти завдають удари по Харкову".

Згодом мер Терехов додав, що у місті було кілька "прильотів". На місцях влучань виникли пожежі. За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про запуск КАБів російською армією.

Як повідомлялося, раніше в Одесі сталися вибухи. У небо здійнявся стовп диму. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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