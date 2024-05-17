Наступ Росії на Харків: Путін зробив заяву

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, мовляв, планів захоплення Харкова на сьогоднішній день немає.

Про це кремлівський "фюрер" заявив під час візиту до китайського міста Харбін.

Диктатор цинічно сказав, мовляв, Росія змушена створювати так звану санітарну зону через обстріли в Бєлгороді. Саме так Путін пояснив дії російських військових у Харківській області та навіть звинуватив Україну у загостренні ситуації в регіоні.

"Щодо Харкова (захоплення - Ред.), то таких планів на сьогоднішній день немає", - висловися очільник Кремля.

Нагадаємо, минулого тижня армія РФ розпочала наступ на Харківщині. На північному сході області тривають бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема під обстрілами місто Вовчанськ. 17 травня президент Володимир Зеленський заявив про стабілізацію на Харківщині. З його слів, найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.

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