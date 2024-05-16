РФ не планує закпіплюватися у Вовчанську: експерт про підступний план ворога

На думку Мусієнка, росіяни зацікавлені в тому, щоби витиснути з міста наші сили, взагалі зруйнувавши Вовчанськ.

Російські окупанти скоріше за все не планують закріплюватися у Вовчанську на Харківщині, а просто прагнуть зруйнувати місто і піти далі.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Скоріш за все ворог не планує в самому Вовчанську закріплюватися. Вони зацікавлені в тому, щоби витиснути звідти наші сили і взагалі, зруйнувавши Вовчанськ, почати закріплюватися десь на 2-3 километра південіше. Тобто такий намір є у ворога. І потім намагатися, якби вони мали успіх, рухатися вбік населеного пункта Білий Колодязь. Ось це є намір на сьогоднішній день", – сказав аналітик.

На його думку, РФ може найближчим часом перекинути в цей район підкріплення.

"Або не виключено, що вони можуть спробувати розтягти лінію оборони українських військ на Харківщині і проводити певні дії відволікаючого характеру, але все ж наступальні в бік Козачої Лопані", – додав Мусієнко.

Раніше прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ. Також ми писали, що у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.

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