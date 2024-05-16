РФ не планирует закрепляться в Волчанске: эксперт о коварном плане врага

По мнению Мусиенко, россияне заинтересованы в том, чтобы вытеснить из города наши силы, вообще разрушив Волчанск.

Российские оккупанты, скорее всего, не планируют закрепляться в Волчанске на Харьковщине, а просто стремятся разрушить город и пойти дальше.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Скорее всего, враг не планирует в самом Волчанске закрепляться. Они заинтересованы в том, чтобы выдавить оттуда наши силы и вообще разрушив Волчанск, начать закрепляться где-то на 2-3 километра южнее. То есть такое намерение у врага есть. И потом пытаться, если бы они имели успех, двигаться в сторону населенного пункта Белый Колодезь. Вот это намерение на сегодняшний день", – сказал аналитик.

По его мнению, РФ может в ближайшее время перебросить в этот район подкрепление.

"Или не исключено, что они могут попытаться растянуть линию обороны украинских войск на Харьковщине и проводить определенные действия отвлекающего характера, но все же наступательные в сторону Казачьей Лопани", – добавил Мусиенко.

Ранее пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск. Также мы писали, что в городе оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.

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