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Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск: видео

Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск: видео

Украинские пограничники на передовой / Фото: Госпогранслужба Украины

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к побратимам.

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые продолжаются в городе и его окрестностях.

Об этом сообщает Госпогранслужба в соцсети Х.

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление побратимов.

Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы

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