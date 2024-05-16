Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск: видео

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к побратимам.

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые продолжаются в городе и его окрестностях.

Об этом сообщает Госпогранслужба в соцсети Х.

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление побратимов.

‼️Эксклюзивные кадры боев за Волчанск от пограничников



На видео – бойцы ГНСУ прорываются через огонь противника на усиление к собратьям. pic.twitter.com/yRDH3xECr9 — Государственная пограничная служба Украины (@DPSU_ru) May 16, 2024

Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы