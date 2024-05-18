Вночі окупанти атакували дронами два об'єкти енергетики в Україні

Російські окупанти в ніч проти 18 травня атакували два об'єкти енергетики в Україні.

Про це повідомили в "Укренерго".

За даними відомства, були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше стало відомо, що російські загарбники атакували дронами Полтавщину. В області є пошкодження інфраструктури.

Вночі російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. ППО збила всі ворожі дрони.

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