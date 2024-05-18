Нічна атака на Полтавщину: ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру

Над регіоном збили три "Шахеди".

У Полтавській області вночі було чутно звуки вибухів. Російська армія випустила по регіону БпЛА. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих", - написав він.

У регіоні знищили три БпЛА, які випустила армія РФ.

Нагадаємо, вночі російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. ППО збила всі ворожі дрони.

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