Чи може РФ прорвати фронт в Україні: що кажуть у військовому командуванню НАТО

Вищі військові командири НАТО підтвердили, що окупаційні війська Росії не мають достатніх сил для досягнення "стратегічного прориву" в Україні. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач європейського командування США генерал Крістофер Каволі 16 травня заявив, що російські сили не мають необхідної кількості військ або навичок для проведення операцій у необхідному масштабі для досягнення та використання прориву стратегічного рівня в Україні, та висловив упевненість, що українські війська "триматимуть лінію" біля Харкова.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Каволі зазначив, що країни-члени НАТО не спостерігали, як російські сили накопичують ресурси, необхідні для такого прориву, що ще більше підтверджує нещодавні оцінки ISW про те, що російські сили навряд чи досягнуть значних операційних успіхів проти більш добре забезпечених українських сил під час російської літньої наступальної операції", - пишуть аналітики.

Командувачі НАТО також зазначили, що російські сили готуються до довгострокової війни. Каволі заявив, що війська Росії покращилися в деяких невизначених сферах, але не змогли покращитися в інших, але російські військові довели, що вони навчаються.

Голова Військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал Роб Бауер заявив, що російська оборонно-промислова база є більш ефективною, ніж західна, але російські сили все ще мають проблеми з якістю та підготовкою військ, що узгоджується з давніми оцінками ISW про спроби Росії підтримувати свої тривалі військові зусилля на тлі короткострокових та середньострокових боїв з живою силою та технікою.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що Росія лишатиметься загрозою навіть після війни в Україні.

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