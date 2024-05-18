День ангела 18 травня: кого та як вітати з іменинами

18 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 травня

18 травня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Богдана, Василя, Давида, Дениса, Іраклія, Лева, Макара, Павла, Петра, Семена, Теодора (Федора), Юліана, Олександру, Єфросинію, Клавдію, Христину, Мотрону, Фаїну, Юлію.

Андрій — має грецьке коріння, означає "мужній". В дитинстві непосидючий та рухливий. В дорослому віці стає непередбачуваним і дещо імпульсивним.

Богдан — слов'янського походження, означає "даний Богом". В дитинстві примхливий, істеричний. В дорослому віці стає успішним у будь-якій справі, яка йому до душі.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає товариським, знаходить спільну мову з усіма.

Давид — в перекладі з івриту "улюбленець". В дитинстві веселий і впевнений у собі. В дорослому віці стає сміливим та наполегливим, завжди йде до мети.

Денис — давньогрецьке походження, означає "присвячений Діонісу". В дитинстві привітний, товариський. В дорослому віці стає схильним до аналітичної роботи.

Іраклій — давньогрецьке коріння, означає "слава Гери". В дитинстві енергійний та активний. В дорослому віці впертий, цілеспрямований та напористий.

Лев — має грецьке походження, означає "цар звірів". В дитинстві сміливий та непокірний. В дорослому віці гостро відчуває несправедливість і хоче з нею боротися.

Макар — походить від давньогрецького слова "блаженний". В дитинстві невпевнений у собі, сильно залежить від думки інших. В дорослому віці доброзичливий.

Павло — прийшло з Візантії, означає "молодший". В дитинстві ввічливий та спокійний. В дорослому віці стає щирим, комунікабельним і працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві прямолінійний, дещо запальний. В дорослому віці часто закохується, вибирає доглянутих та ефектних жінок.

Семен — іудейське ім'я, перекладається як "почутий Богом". В дитинстві самовпевнений і рішучий. В дорослому віці намагається всім нав'язувати свою думку.

Теодор (Федір) — прийшло з Давньої Греції, означає "дарований Богом". В дитинстві акуратний, любить спілкуватися. В дорослому віці може стати авторитетом для багатьох.

Юліан — латинське ім'я, означає "з роду Юліїв". В дитинстві врівноважений, любить бути першим. В дорослому віці робить все можливе, щоб досягнути успіху.

Олександра — грецьке коріння, перекладається як "захисниця". В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає справедливою, хоча і дещо довірливою.

Єфросинія — прийшло з Греції, означає "радість". В дитинстві посидюча, розумна. В дорослому віці стає також наполегливою і працьовитою.

Клавдія — походить з латинської мови і означає "кульгавий". В дитинстві комунікабельна, активна. В дорослому віці стає загадковою і привабливою жінкою.

Христина — з грецької "християнка". В дитинстві життєрадісна і слухняна дитина. В дорослому віці стає спостережливою, наполегливою, з твердим характером.

Мотрона — походить зі Стародавнього Риму, означає "мати сімейства". В дитинстві спокійна і терпляча. В дорослому віці стає пунктуальною, раціонально підходить до справ.

Фаїна — грецьке ім'я, означає "блискуча". В дитинстві енергійна, активна. В дорослому віці стає миролюбною і чуттєвою жінкою.

Юлія — з грецького означає "кучерява". В дитинстві товариська і ніжна. В дорослому віці завжди рада прийняти гостей, добре готує і любить присвячувати час домашнім турботам.

День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх бід і направляє тебе шляхами добра та світла.

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З днем ангела, мій дорогий друг! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель дарував тобі безмежну радість, мир у серці та невичерпну надію.

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Сьогодні твій особливий день, день твого ангела. Нехай він приносить у твоє життя лише щасливі моменти та захищає тебе від усіх негараздів.

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Нехай цей день буде сповнений любові, тепла та уваги від близьких тобі людей.

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Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангельський покровитель завжди вів тебе по життю, наповнюючи кожен день світлом, радістю та гармонією.

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