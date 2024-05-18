Синоптики оновили прогноз погоди на 18 травня

Сьогодні, 18 травня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості районів Лівобережжя можливі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря +18... +23℃, у Карпатах +12... +17℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області +18... +23℃, у Києві +21... +23℃.

Раніше синоптики повідомили, коли до України повернеться тепла погода.

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