Нарешті холод відступить: синоптикиня повідомила, коли в Україні потеплішає

Опадів не буде.

Від учора, 16 травня, в Україні почало теплішати. Сьогодні, 17 травня, вищою стане не лише денна температура повітря, а й нічна.

Про це у коментарі "NV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха

У п'ятницю, 17 травня, вночі стовпчики термометрів покажуть +4-9°, а 18-го - до +12°. Денна ж температура протягом п'ятниці-суботи наблизиться до +20°. За словами Птухи, такі показники зберігатимуться надалі приблизно на цьому ж рівні.

"Є тенденція до нестрімкого підвищення температури. Не буде якоїсь літньої спеки, але вже очікуємо, що таких низьких температур не станеться", - наголосила вона.

У столиці та області сьогодні вдень повітря прогріється до +16°. В столиці — без опадів. Завтра, 18 травня, нічна температура в місті сягне +11°, денна - 18° тепла.

"Поки що сильно не роздягаємося, але наприкінці тижня, все ж, буде трошки тепліше", - наголосила Птуха.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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