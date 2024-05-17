Вовчанськ: окупанти вбивають та тримають у підвалах місцевих жителів

Російські військові взяли в полон до 40 місцевих жителів, їх утримують в одному місці.

У Вовчанську на Харківщині Збройні сили Російської Федерації почали полонити цивільних мешканців, їх утримують у підвалі.

Про це повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов під час телемарафону.

"Окупанти вистрілили в голову людині літнього віку, поки та намагалася врятуватися. Усіх, хто був разом із загиблим, окупанти взяли у полон. Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", - сказав він.

За словами Болвінова, росіяни змінили тактику у Вовчанську. Вони не випускають місцевих мешканців з північної частини міста, яку наразі контролюють.

"Полонених вони залишають у приміщенні, яке знаходиться дуже близько до штабу окупантів", - додав він.

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що російські військові тероризують цивільних у Вовчанську Харківської області, які не встигли виїхати.

За словами аналітика ISW Джорджа Барроса, наступ на Харківську область — це не битва за території, а, скоріше, поєднання розподіленої атаки для ослаблення оборонних ліній на Донбасі.

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